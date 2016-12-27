2017 MTV Bedelleri, Zamlı 2017 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) Yeni Liste!

2017 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi Resmi Gazetede Yayımlandı.

Zamlı rakamlarıyla yeni 2017 MTV bedelleri açıklandı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) fiyatları Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaşların araç yaş ve silindir hacmine göre ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi, fiyatlar konusunda bir önceki yıla göre farklılık arz ediyor. Peki yeni MTV vergisi fiyatları nasıl olacak? İşte 2017 yılı MTV fiyat tablosu ve oranları…

Resmi Gazete de yayımlanan bilgilere göre;

1-3 yaş arası , 1,600 cm3 – 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 TL.

1-3 yaş arası , 1,800 cm3 – 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 TL MTV alınacak.

MTV’ler Hangi Değerleme oranına Göre Arttırıldı?

2017 için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

En Yüksek MTV Bedeli 23.586 TL oldu.

En Yüksek MTV Bedeli 23.586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.

En Düşük MTV Bedeli ise 68 TL oldu

Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak.

2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

1-3 yaş arası 1,301 cm3 – 1,600 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1.035 TL ;

; 1-3 yaş arası 1,601 cm3 – 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 1.827 TL MTV alınacak.

MTV alınacak. 4-6 yaş arası 1,601 cm3 – 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1. 428 TL

4-6 yaş arası 1,801 cm3 – 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2.217 TL MTV alınacak.

MTV alınacak. 7-11 yaş arası 1,601 cm3 – 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 841 TL

7-11 yaş arası 1,801 cm3 – 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 1.303 TL MTV alınacak.

Yeni MTV’ye göre en yüksek vergi 23 bin 586 bin lira ile 4001 ve üzeri cm3 motor hacmine sahip araçlardan alınacak. 1,300 cm3 ve daha aşağısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak 68 liralık vergi listenin en düşük vergisi oldu.

1-6 yaş arası minibüslerden 776 TL ,

, 7-15 yaş arası minibüslerden 513 TL MTV alınacak.

MTV alınacak. 1-6 yaş arası 1,900 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip olan minibüslerden 1.035 TL

1-6 yaş arası 1,901 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip olanlardan 1.565 TL MTV vergi alınacak.

işte Resmi Gazete Yayımlanan 2017 MTV LİSTESİ

Sayılı Tarife;

2. Sayılı Tarife;

4 Sayılı Tarife;

2017 MTV, 2017 MTV Bedelleri, 2017 MTV Oranları!

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