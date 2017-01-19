BiTaksi ve Getir’den İş Fırsatlı Tasarım Yarışması

BiTaksi ve Getir’den iş fırsatlı tasarım yarışması!

BiTaksi ve Getir Tasarım Yarışması düzenliyor. Yarışmada iş Fırsatı ve Para Ödülü var!

Getir ve BiTaksi, her seviyeden tasarımcıyı 3 farklı kategoride 2 gün boyunca tasarım geliştirmeye davet ediyor.

4-5 Şubat tarihleri arasında her iki markanın Etiler’deki ofisinde gerçekleştirilecek olan yarışmada yetenekli tasarımcılara iş imkanı da sağlanacak.

Yüzlerce çeşit ürünü 7/24 istenilen noktaya ortalama 10 dakikada getiren akıllı telefon uygulaması Getir ve Türkiye’nin taksi uygulaması BiTaksi 48 saat sürecek bir tasarım yarışmasına imza atıyor. UI & UX dizaynları, reklam kampanyaları, sosyal medya içerik ve kampanya içeriklerinin yarışacağı tasarım yarışmasına başvurular 31 Ocak Salı günü son bulacak.

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Yarışmacılar projelerini Photoshop ve Illustrator; UX- UI başlığı için Sketch programlarını kullanarak yapabilecekler.

Jüri Üyeleri!

Etkinliğe destek verecek jüri üyeleri ise Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Kurucu Başkanı Alpay Er, Titrifikir Kurucu Ortağı Cem Akar, Getir ve BiTaksi Kurucusu Nazım Salur, Getir ve BiTaksi Kurucu Ortağı Serkan Borançılı, Getir Genel Müdürü Tuncay Tütek, Getir Pazarlama Direktörü Batuhan Gültakan, Getir Ürün Müdürü Halid Özsoy, BiTaksi Pazarlama Müdürü Gaye Aladağ ve Kreatif Özge Ürer.

Kazanana Ödüller!

Kazanan 5000 TL değerindeki hediye çekinin sahibi olacak. Ayrıca ikinciye 3000 TL, üçüncü olana ise 2000 TL’lik hediye çekleri verilecek. Ayrıca dereceye bakılmaksızın yetenekli katılımcılara Getir ve BiTaksi tarafından iş teklifi yapılacak.

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