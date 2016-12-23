5.2 Milyon Dolarlık Dünyanın ilk Güneş Yolu

Bir Fransız kasabası, dünyanın ilk “güneş yolu” inşa edildi.

Dünyanın ilk Solar Road’u, Güneş Yolu ağır tonajlı araçlara bile dayanıklı inşa edildi.

Normandiya’daki Tourouvre-au-Perche kasabası, artık sokak lambalarını nasıl güçlendireceği konusunda endişe etmek zorunda değil. Güneş enerjisi bunu halledecek.

Fransız Ekoloji Bakanı Ségolène Royal (yukarıda) resmen kilometrelerce uzunluğundaki yolu Çarşamba günü kullanıma açtı. 5 yılda üretilen yol için 5.2 milyon dolarlık bir bütçe harcandı. Bu güneş yolu’nda 30.000 feet kare güneş panelleri kullanıldı.

Güneş panelleri üzerinden geçen trafiğin etkisine dayanması içinde silikon reçine ile kaplandı.

Kendi türünün ilk örneği olan güneş panelleri açılı güneş panellerine göre daha az verimli ve daha fazla maliyetli. Toplu olarak üretmek bu anlamda oldukça maliyetli olsa da üretici firma Colar, Maliyeti düşürüm verimliliği arttırırsa Fransa bunlarda daha 1000 kilometre inşa edebilir.

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