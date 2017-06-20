eSIM (Gömülü-SIM) Teknolojisini Kucaklamanın Tam Vakti, Avantajları?

SIM Kartlara Elveda Deme Vakti Geldi

eSIM Gömülü SIM Teknolojisini Kucaklamanın Tam Vakti, Avantajları?

Aslına bakarsanız eSIM teknolojisinin bugüne kadar yaygınlaşmaması bile bir utanç vesilesi. eSIM Gömülü SIM yada yerleşim SIM Teknoloji adına her ne derseniz deyin hücresel şebekelere çok daha uygun ve kolay bir bağlantı kurma potansiyeline sahiptir ancak; ilk duyurulduğu 2013 yılından bu yana kullanıcı dostu özellikler sunmadı. Ancak geçtiğimiz yıl the GSM Alliance (GSMA) birden fazla profil ve cihaza destek eklemek için güncellenmiş yönergelerini yayımladı.

Ogünden bu yana Microsoft, Intel ve Qualcomm yeni nesil PC’ler üzerinde geliştirdikleri ortaklıklar sayesinde eSIM Gömülü SIM (Embeded-SIM) teknoloji konusunda oldukça ciddi adımlar atıldı. Önümüzdeki bir kaç yıl içinde bu yerleşik yeni teknolojiyi ve geliştirilmiş özelliklerini her türlü aygıtta görmeye başlayacağız.

SIM Nedir?

Her gün duyduğumuz SIM (Subscriber Identity Module) Abone Kimlik Modülünü Kısaltılmasıdır. Genelde telefonunuzda, dizüstü bilgisayarınızda, tabletinizde ve akıllı diğer cihazlarda kullandığınız bir tırnak büyüklüğündeki plastik ve elektronik devre parçası; sizin adınıza bir benzersiz referans numarası taşır. Böylece Mobil Servis Sağlayıcınız kullandığınız hizmetleri bu numaraya göre ücretlendirir. Ayrıca kart üzerinde kısıtlı sayıda kişi ve SMS saklamak için bellek içerir.

Herşeye rağmen bu küçük fiziksel Kart ile uğraşmak çoğu zaman sinir bozucu olabiliyor. Kim yanında SIM kartı çıkartan o demir çubuğu taşımak ister ki. eSIM tüm bu sorunları ve sıkıntıyı giderebilir.

eSIM Gömülü SIM !

eSIM (Gömülü SIM), Yerleşik SIM’ler, plastik kartın tanımlama teknolojisini cihazın işlemcisine veya modeme entegre eder.

Intel markalı yongalar için, mevcut XMMTM 7260 modeminde ve yaklaşmakta olan XMM 7360 modelinde eSIM teknolojisi desteklenecekken, Qualcomm bunu Snapdragon 835 yonga setinde kullanıma sunuyor. Ancak bu yeni bir cihaz satın almanız gerektiği anlamına gelmez. Makineniz zaten bir SIM kart yuvasına (SIM Card Tray) sahipse bir adaptör yardımıylada kullanabilirsiniz.

Herhangi bir servis sağlayıcıya kilitlenmesi içinde endişelenmenize gerek yok. remote SIM provisioning (RSP) adı verilen yeni sürüm ESIM’ler farklı profiller (veya hesaplar) depolayabilir. Böylece yeni bir kart almadan servis sağlayıcıları kolayca değiştirebilirsiniz.

Böylece seyahat ederken örneğin farklı ülkelerdeki servis sağlayıcılardan SIM kartınıza uygun farklı paketler satın alabilir ve kullanabilirsiniz.

Dünya çapında yaklaşık 800 mobil operatörün haklarını temsil eden GSMA, bu yeteneği telefonlar dışındaki cihazlara genişletmek için Mart ayında RSP teknik özelliklerini güncelledi.

Samsung Gear S3 eSIM Özellikli

Bunun en yakın örneği Samsung Gear S3 eSIM teknolojisini kullanan ilk telefon dışı cihaz olarak karşımıza çıktı.

Elbette ülkelerdeki taşıyıcıların önce eSIM teknolojisini ağları üzerinden desteklemeleri gerekmektedir. Şu ana kadar dünya çapındaki T-Mobile, At & T gibi 20 servis sağlayıcı operatör, e-SIM bağlantılı Pc’lerin Windows Store üzerinden veri satın alabilmesi için Microsoft ile birlikte çalışacaklarını söylediler.

Elbette bu süreçlerin nasıl işleyeceği henüz belli değil. Microsoft bu taşıyıcı seçim sürecini Windows 10 arayüzünün bir parçası olarak sunmaya çalışıyor.

Bü söylenen yapılırsa e-SIM ve Windows entegrasyonu sayesinde;

Kablolu veya Kablosuz bir Wi-Fi ağı yardımıyla ihtiyacınız olan İnternet Paketini Windows Mağazanız üzerinden satın alıp kullanabileceksiniz.

Mart ayında GSMA’nın mart ayı etkinliğinde söylendiğine göre ise (presentation made by Deutsche Telecom/T-Mobile) Cihazınızın ayarlarında operatör tarafından sağlanan bir etkinleştirme kodunun girilmesi de gerekebilir.

eSIM’in Faydaları Neler Olacak?

eSIM Operatör mağazalarına gidip SIM kart almanıza gerek kalmadan size bu hizmeti ayağınıza kadar getirmiş olacak. Plastik parçalardan ve onun uğraşılarından da kurtulmuş olacaksınız. Ayrıca SIM için ayrılan alanlar özellikle giyilebilir teknolojilerde üreticilere daha fazla kullanım alanı sunacak. bu sayede belkide bir çok yeniliğe yer açılmışta olacak. Artık çok daha ince Akıllı telefonlarda görebilirsiniz.

Internete GSM üzerinden Bağlanan PC’lere hazır olun! eSIM destekli PC’ler !

eSIM avantajlarından ve elde edilecek Operatör özgürlüğünden faydalanmak için bir kaç ay daha beklememiz gerekebilir. Ancak ASUS, Lenovo ve HP gibi eSIM özellikli PC’ler yapmak için imzalanmış büyük markaların desteği göz önüne alındığında, bu özelliği çok yakında görülebileceğimiz çok NET ve AÇIKTIR.

Kim bilir? Belki de bir kaç yıl içinde fiziksel SIM kartlara tamamen elveda diyebiliriz. Hele şükür!