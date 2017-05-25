Gogoro 2 Elektrikli Scooter, Şehiriçi Ulaşımı Daha Rahat Hale Getirebilir

Akıllı Şehiriçi Taşımacılığında Farklı Boyut!

Gogoro 2 Elektrikli Scooter, Şehiriçi Ulaşımı ve Hayatınızı Çok Daha Rahat Hale Getirebilir!

İstanbul gibi metropollerde şehiriçi ulaşımda oldukça sizi rahatlatabilecek önemli bir çözüm olarak gördüğüm Elektrikli Scooter’ın 2. versiyonu Gogoro 2 Tayvan’da satışa sunulmaya başlandı.

Elektrikli Scooter’ları şehir içi ulaşımda anahtar olarak görenlerden biriyim. Hatırlarsanız Gogoro ve Bosch Dünyanın en fazla turist çeken şehirlerinden birisi olan Paris’te elektrikli scooter paylaşım servisini yakın zamanda devreye almıştı. Üstelik Bu hizmeti kullanan ilk şehir Paris’te değildi. İlki Berlin‘de kullanılmıştı ve Berlin’de Coup ve Gogoro bir araya gelerek işbirliği yapmıştı. Gogoro İstanbul Trafiğine de çözüm olabilir mi?

Aynı sistemin İstanbul’un Trafik ve Ulaşım Sorununa olumlu katkıda bulunabileceğine inanıyorum!

Neyse; Gogoro Smartscotter’ı ilk kez duyurduktan tam iki yol sonra aynı gövdenin ikinci versiyonunu çıkardı. Gogoro 2 ve Gogoro 2 Plus, aynı miktarda güç (6.4kW) sağlayan ikinci nesil bir motor ve güç aktarma organıyla orijinal tasarımı hafifçe yeniden işliyor.

Galeri: Gogoro 2 Smartscooter | 9 Foto

Yeni Gogoro 2’de daha fazla tork ve daha fazla kontrolden söz edebiliriz. Sport Modu ve Akıllı Mod seçimlerinin yer aldığı yeni modelde verimlilik ve hız arasında size seçim yapma şansı veriliyor.

Tahmin edilebileceği gibi daha büyük tekerlekler (ön tarafta 14 inç, arka tarafta 13 inç) eskisine göre biraz daha uzun dingil mesafesine (51 inç) ve senkronize firen sistemine sahip. Daha uzatılmış oturak kısmı arkadaki arkadaşınıza daha rahat bir gezinti imkanı sunuyor.

Parmak izi ve PIN Kodu ile çalıştırma!

Yeni Elektrikli Scooter çalıştırmak için parmak izi veya PIN kodu ile daha iyi bir güvenlik sistemi (2.0 Sürümü) sunuyor.

Gogoro 2 Temmuz Ayında Tayvan’da satışa sunuluyor. Ön siparişler ise başladı. 2017 yılı sonuna kadar pazarda yerini alacak model 1.295$’dan başlayan fiyatlardan satışa sunuluyor.

Bu yeniden tasarlanan scooter’larda iki kask için yeterli alana sahip daha koltuk altı depolama alanı bulunurken; all-LED aydınlatması gece boyunca daha parlak ve geniş parlıyor, aynı zamanda gün içinde scooter’ı daha görünür hale getiriyor.

Gogoro özelleştirmeye yardımcı olmak amacıyla 6 farklı renk seçeneği ve 50 farklı aksesuar da sunmayı hedefliyor.

Gogoro 2 Elektrikli Scooter

Gogoro 2 Plus, LED gösterge tablosuna daha fazla renk katıyor; burada sürücüler, gerçek zamanlı olarak daha fazla sürüş bilgisi elde etmek için akıllı cihazlarını takabiliyorlar.

Engadget