Google Pixel’e 200 Dolar İNDİRİM ve DayDream VR Seti Hediye

Google satışta olan Pixel Telefonlarında İNDİRİME Gitti.

Google Pixel’e 200 Dolar İNDİRİM ve DayDream VR Seti Hediye…

Google Pixel Telefonunda 200 Dolar İNDİRİM Yaptı. Üstelik Ücretsiz Daydream VR kulaklık Seti eden Google muhtemelen Pixel 2 telefonunu yakında çıkarıyor.

Google’ın Pixel akıllı telefon seti fiyat fayda endeksine göre piyasa da alınabilecek en iyi telefon modellerinden biri. Ancak Google bugün onu satın almak isteyenlere büyük bir indirim yaptı. Yada satın almak isteyenlerin şanslı günü denebilir.

Google Pixel’e 200 Dolar İNDİRİM

9to5Google ‘da yer alan habere göre; arama devi mağazasında Google Store büyük bir indirime yer verdi.

5-inç ekranlı ve 32GB depolama alanına sahip giriş seviyesindeki model 649 $ yerine 524 $ olarak yansıdı. Giriş seviyesinde indirim 125$

Daha büyük olan modeli Google Pixel XL ‘de ise 200$ indirim yapıldı. 769$ olan fiyat 569$’a düştü.

Daha Bitmedi!

ücretsiz bir Google Daydream VR kulaklığı da alıyorsunuz; bu kulaklığın normal fiyatı 79 $.

Her siparişinizde 300 $’a yakın bir indirim sağlıyor.

Tasarım özellikleri Samsung Galaxy S8 ve LG G6 gibi 2017 model amiral gemisi telefonlara kıyasla biraz düz. Ancak, piyasadaki en iyi akıllı telefonlardan birisi olma özelliğini hala koruyor. Google’ın zamanında yazılım güncellemelerinin vaadiyle birlikte, olağanüstü bir Android deneyimini elde ediyorsunuz.

İç tarafta ise Snapdragon 821 İşlemci ve 4GB’lık RAM sizi bekliyor. Elbette Pixel 2 söylentilerinin çirit attığı bir ortamda bunu almak ne kadar mantıklı tartışılabilir.