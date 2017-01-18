Huawei ve Bilkom İşbirliği, P9 Modelleri Bilkom Mağazalarında

Türkiye pazarında büyümek isteyen Huawei Bilkom ile anlaştı!

Huawei ve Bilkom işbirliği, Teknoloji devinin yeni modellerinin satışını hızlandıracak!

Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi Huawei, öncü teknoloji markalarının Katma Değerli Distribütörü Bilkom ile anlaşma imzaladı.

Huawei, Türkiye’de büyüme hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken, dünyanın öncü teknoloji markalarının Katma Değerli Distribütörü Bilkom ile anlaştı.

Bilkom, bilgi ve iletişim sektöründe hızlı bir büyüme göstererek, inovasyon, ürün çeşitliliği ve kaliteye verdiği önemle hedeflerine ilerleyen, özellikle Avrupa’da büyük bir marka bilinirliğine ulaşan Huawei ile imzaladığı anlaşma kapsamında,

Huawei ve Bilkom anlaştı, Huawei’nin satış ağı genişledi!

Türkiye’de Huawei’nin P9 Lite, P9, Mate9 ve Y6II akıllı telefonlarını ICT perakende kanalında satışa sunacak.

Huawei ve Bilkom İŞBİRLİĞİ

İşbirliği çerçevesinde açıklama yapan Bilkom CEO’su Cömert Varlık

‘’Katma değerli ve fokuslanmış distribütörlük stratejileri parelelinde ve dijital ve mobil yaşam odaklı ürün portföylerini dünyanın öncü ve seçkin markalarıyla büyütme misyonları çerçevesinde Huawei ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duymaktayız’’ dedi.

Yıllık satışları 60 milyar $’ı aşan, 2016 yılında dünya piyasasına, bir önceki yıla oranla %40’ın üzerinde bir artışla 100 milyon adetin üzerinde akıllı telefon satan, dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni iş ortağı Bilkom ile birlikte Türkiye’de büyüme ivmesini katlayarak arttırmayı planlıyor.

Huawei Türkiye Tüketici Ürünleri Ülke Müdürü Zhongbo Yang ise yaptığı açıklamada

“Türkiye bizim en çok inandığımız stratejik pazarlardan biri, sektörde bugüne kadar bir çok ilkin öncüsü olarak hızlı bir şekilde büyüdük. Türkiye’ de büyüme hedefimize ilerlerken Bilkom işbirliğimizle hızımız daha da artacak.” dedi.

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