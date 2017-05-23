Almanya MERCEDES Benz Tesislerinde 23 Savcı ve 230 Polis Arama Yapıyor

Dünya Otomobil Devi Mercedes Ani Polis Baskını Sonrası Şok Yaşıyor!

Almanya MERCEDES Benz Tesislerinde 23 Savcı ve 230 Polis Arama Yapıyor!

Almanya MERCEDES Benz Tesislerinde 23 Savcı ve 230 Polis Arama Yapıyor. Dizel Emisyon Skandalı Sonrası Stutgart Savcılığından Şok Baskın!

Almanya’nın Stutgart savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Alman otomobil devlerinden Mercedes Benz’in 4 Ayrı eyaletteki toplam 11 tesisinde eş zamanlı aramalar yapılıyor.

Alman otomobil devinin adı da hatırlayacağınız üzere Almanya’daki dizel emisyon skandalına karışmıştı. Aramaların bu skandal sonrası yapılıyor.

Mercedes Benz Tesislerinde 23 Savcı ve 230 Polis Arama Yapıyor

Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamada Baden-Württemberg, Berlin, Saksonya ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki Mercedes Benz tesislerinde 23 savcı ve 230 polisin katıldığı operasyonla emisyon değerlerinde oynama iddialarına ilişkin delil aranıyor.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Mercedes dizel skandalı kapsamında gerçekleştirilen aramaları doğrularken, ayrıntı vermekten kaçındı.

Bild gazetesi ise, soruşturmanın hedefinde üst düzey yöneticiler bulunmadığını yazdı.

Dizel emisyon skandalı deyince hiç şüphesiz aklımıza bir diğer Alman otomobil devi Volkswagen geliyor. Volkswagenin 2015 yılında dünya çapında milyonlarca otomobilin emisyon değerlerini özel bir programla düşük gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla gündeme oturmuştu.