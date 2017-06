Microsoft Xbox One X Satış Fiyatı ve Tarihi Belli Oldu, 499$’dan Geliyor

Microsoft, şimdiye kadarki en güçlü konsol olan 499$’lık Xbox One X ‘i resmen duyurdu. Yeni Xbox One X 7 Kasım’da satışa sunuluyor.

Microsoft’un Xbox One ailesinin bir sonraki üyesi olan Xbox One X’e merhaba diyoruz. Daha önceki adıyla Project Scorpio olarak bilinen cihaz ilk olarak geçen yılki E3’te tanıtıldı. Bir kaç ay öncesine kadar da üzerindeki güçlü donanımlar ile ilgili bir takım söylentiler de ortaya çıkmıştı. Bu yeni konsol paketi gerçek büyük bir şey mi? Diye soranlara Playstation Pro 4’den DAHA GÜÇLÜ VE SANİYEDE 4K/60 KARE OYUNLARI BİLE ÇALIŞTIRABİLİR olduğunu söylememiz gerekir.

Microsoft bugün E3 etkinliğinde söz konusu Xbox One X ‘in 7 Kasım’da 499 dolara satışa çıkacağını resmen açıkladı.

Son olarak, konsolun nasıl görüneceğine bir bakalım. Hepsi orijinal Xbox One gibi siyah ve kutulu, ancak üst kısmı daha ince bir tabana sahip. Microsoft, Xbox One S tasarımını biraz daha düz sürümüne çevirmek için uğraşmış gibi görünüyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, şirket Xbox One X’in bugüne kadarki en küçük konsolu olduğunu iddia ediyor.

Xbox One X Satış Fiyatı ve Tarihi

Yeni Xbox One X’in Özellikleri Neler?

Xbox One X, 2.3GHz hızında çalışan özel bir 8 çekirdekli AMD işlemci, 1.17GHz hızında çalışan 6 teraflop GPU ve 12GB GDDR5 video RAM’e sahiptir.Daha önce duyduğumuz gibi Microsoft, Dolby Atmos desteği ile 4K / HDR oyun oynayabileceğini söylüyor (Xbox One tarafından zaten sunulan bir özellik). Güzel taraflarından birisi ise 4K TV’niz yoksa yeni Xbox One X, süper örnekleme ve ilave beygir gücü sayesinde oyunların 1080p’de daha iyi görünmesini sağlıyor.

Ayrıca Xbox One X Playstation 4 Pro‘nun desteklemediği 4K Blu-ray drive özelliğini Xbox One S gibi destekliyor.

Xbox One’daki her şeyle uyumlu olacak şekilde oyun kütüphanenizi yeniden inşa etmeniz veya Xbox One X için yeni aksesuarlar satın almanız gerekmez.

Bu konsolda bir başka ilk Microsoft, Xbox One X’in donanımını aşırı ısınmaya karşı korumak için sıvı soğutucu bir buhar odası geliştirdi. PC oyun donanımında gördüğümüz bir şey bu, Konsoldaki beygir gücü miktarı göz önüne alındığında, Microsoft’un sıvı soğutma teknolojisini kullanması oldukça mantıklıdır. Şirketin ihtiyacı olan son şey Xbox 360‘ın Red Ring of Death fiyaskosunun tekrarlanması olsa gerek.

Şimdiye dek yapılmış en güçlü konsol olmanın bir avantajı mı var?

Xbox One X, aynı zamanda Microsoft’un VR yani sanal gerçekliği evinizin oturma odalarına getirmek için ihtiyaç duyduğu şey gibi duruyor. PlayStation 4, sanal gerçeklik için yeterince güçlü olsa da (ek donanımdan bir miktar yardım almıştı), Xbox One ile bu mümkün değildi.

Microsoft, VR konusunda E3’te Xbox One X’ta nasıl oynayacağı hakkında hiçbir şey söylemedi, ancak geçen yıl kesinlikle sanal gerçekliği düşünüyor olduğunu açık bir dille belirtmişti. Bu yılın ilerleyen zamanlarında Windows PC’lere gelecek çok sayıda ucuz kulaklık var ve eninde sonunda Xbox One X ile çalıştıklarını görebilmek ilginç olurdu.

Yeni Oyun Var mı? Forza Motorsport 7 !!!

Yeni konsol ile birlikte yeni oyun olmazsa olmaz tabiki. Microsoft, Forza Motorsport 7‘yi Xbox One X’in yanında verecek. tahmin edebileceğiniz üzere 4K/60 FPS‘te çalışıyor olacak. Oyun için yayımlanan kısa bir klipten yola çıkarak, oyunun yağmur ve gökyüzü efektleri eskiye oranla çok daha gerçekçi görünüyor. Forza 7 aynı zamanda 700’den fazla arabaya, ve seride yeni bir seviyeye sahip olacak.

Sony’nin PlayStation 4 Pro için üretilen oyunları nasıl kullandığı gibi, Microsoft yeni donanımından “Xbox One X Enhanced” olarak yararlanabilecek oyunlar listeliyor. Bu, önemli ölçüde daha yavaş performans ve daha az görsel efekt beklemekle birlikte Xbox One ve One S’de yayınlanmaya devam edebilecekleri anlamına gelir.

