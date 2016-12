Samsung CH711, Oyunculara yönelik sunulan CH711’in ekran son derece keskin ve 1,800R kavisli.

Samsung, “oyuncuları göz önünde bulundurarak” oluşturulan yeni kavisli bir kuantum noktalı monitörü olan CH711’i ortaya çıkardı. Keskin görünümlü beyaz renk şemasına ve aşağıdaki tanıtım pazarlama resimlerinden de anlaşılacağı üzere Mac kullanıcılarını ve tasarımcıları hedefliyor gibi görünüyor.

27 ve 31.5 inç boyutlarındaki ekranlarda 2,560 x 1,440 çözünürlük, 1,800R eğrilik söz konusu. 178 derece görüntüleme açısı ve sRGB kapsama alanının yüzde 125. Üzerindeki kabloları standda gizli olduğu için dikey konumda kullanılabiliyor.

Samsung burada OLED teknolojisine benzeyen Quantum Dot Teknolojisini kullanıyor. Aynı teknolojiyi TV’lerinde de kısa bir süre kullanan Samsung, Eylül ayında düzenlenen IFA 2016’da aynı teknolojiyi kullandığı 2 yeni model monitörünü duyurmuştu.

Görüntü uzmanları arasında hangi teknolojinin “kuantum nokta (Samsung’un tercih ettiği) veya OLED (LG tarafından kullanılan)” daha iyi olduğu tartışmaları hala devam ediyor.

Bununla birlikte, kuantum noktalı ekranlarda OLED’in gecikme sorunları yaşanmaz, bu nedenle muhtemelen oyun için yada oyuncular için çok daha iyidirler.

Kavisli TV’leri şahsen ben pek sevmiyorum. Ancak oyuncular için çok daha iyi bir görüş açısı ve oyunun içinde daha iyi hissettirdiği kesin. Genelde ekrana yakın olduğumuz için oyun oynarken kavisli ekran çok daha iyi performans sunuyor. Bununla birlikte 1800R’lik bir kavisle Gözlerin eğriliklerini yakından takip ettiğini de gösteriyor.

Samsung CH711’de kullanılan Kuantum noktalar sayesinde renklerin “daha zengin ve daha canlı” olduğunu söylüyor.

