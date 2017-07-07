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Samsung ikinci Çeyrek Kârını 12.11 Milyar Dolar Bekliyor

7 Temmuz 2017 - 08:59 Mobil
Samsung ikinci Çeyrek Kârını 12.11 Milyar Dolar Bekliyor

Samsung Rekor Kıran Kârlılığının 2017’de de Sürmesini Bekliyor.

Galaxy S8 şirketin ikinci çeyrek kârlılık projeksiyonunu 12.11 Milyar dolara yükseltti. Samsung ikinci çeyrekte 12.11 Milyar dolar işletme kârı beklediğini açıkladı.

Samsung 2016 yılındaki sıkıntılı günlerinden sonra yine de işletme kârı elde etmeyi başarmıştı. Şirket 2017’ye yeni modelleriyle hızlı girmiş rekor kâr elde etmeye başlamıştı. Anlaşılan bu süreç 2. çeyrek beklentilerinde de artarak devam ediyor. Anlaşılan teknoloji devi için işler yoluna girmeye başladı.

Şirket ikinci çeyrekte bugüne kadarki en yüksek işletme kârını verecek öngörülen kazançlarını açıkladı.

Samsung ikinci Çeyrek Kârını 12.11 Milyar Dolar Bekliyor…

Bloomberg ve Reuters analistleri tarafından aktarılan bilgilere göre; beklenen rekor sayılacak bu rakamlarda Samsung’un ürettiği RAM, işlemciler ve ekran bileşenlerinin yanı sıra iyi gelen Galaxy S8‘den de destek aldığına inanıyor.

Şirketin rekor kıran ilk çeyreğinden sonra yeni rekorların geleceğini düşünüyor. Galaxy S8 satışları  başlamadan önce bu çeyreğe etki eden bir diğer olayda iPhone’a yapılan OLED ekran satışları da etkili olabilir.

Bloomberg, Reuters, Yonhap News

Samsung

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