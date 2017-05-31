Sony Xperia XZ Premium 4K HDR kalitesiyle 19 Haziran’da Geliyor

Sony Yüksek Görüntü Kaliteli Yeni Amiral Gemisini Satışa Sunmaya Hazırlanıyor

Sony Xperia XZ Premium, 4K HDR kalitesi 19 Haziran’da Geliyor. Sony ayrıca Xperia Dokunmatik projektörü 1.700 dolarlık satış fiyatıyle ABD’de satıyor.

Sadece birkaç hafta içinde Sony’nin yüksek kaliteli, yüksek performanslı amiral gemisi telefonunu elinizde tutabilirsiniz.

Sony’nin Xperia XZ Premium ürününü ABD’de Amazon ve Best Buy’dan 12 Haziran’dan itibaren ön sipariş ile satın alabilirsiniz. Ancak teknoloji marketlerin raflarında 19 Haziran’da satışa sunulmaya başlanacak.

Sony Xperia XZ Premium 2. Gigabit LTE’yi Destekleyen Cihaz Olacak!

Resmen satışa sunulduğunda, Samsung Galaxy S8‘den sonra gigabit LTE‘yi destekleyen ikinci ticari telefon olacak.

Motion Eye

Şirket, yeni Motion Eye sistemi sayesinde cihaza, eskisinden beş kat daha hızlı görüntü tarama gücü veriyor. Bu Sayede yeni amiral gemisini 960FPS’de yavaş hareketli video çekebilen ilk akıllı telefon haline getiriyor.

4K HDR Desteği

XZ Premium’un 5.5 inç ekranında full 4K‘da çalışıyor ve HDR içeriğini destekliyor.

Sony Xperia XZ Premium Satış Fiyatı

Satış fiyatı 800$.

Fiyat oldukça pahalı gibi duruyor. Ancak 4K HDR desteği ve Gigabit LTE Desteğini düşünürseniz fiyat o zaman mantıklı gelebilir. Yine de bütçenüzü aştığını düşünenler için Sony Mobile’in orta kademe Xperia XA1‘i ABD’de piyasaya ön siparişle 12 Haziranda süreceğini; yakında da ülkemize gelmesinin an meselesi olduğu belirtebiliriz. Xperia XA1 21 Haziran’da çevrimiçi – online olarak satışa sunulacak ve 2 Temmuz’da mağaza raflarında yerini alacak.

Xperia Touch Projector Sadece Sony Square Display Salonunda Satılacak!

Sony’nin Piyasaya sunmaya hazırlandığı bir diğer ürün ise Xperia Touch ve 16 Haziran’da satışa sunuluyor. Sadece 1,700 dolara New York’taki 25 Madison Bulvarındaki Sony Square Display salonunda satılacak.