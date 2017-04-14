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Subaru Ascent SUV Konsept, 7 Kişilik En Büyük SUBARU

14 Nisan 2017 - 17:47 Otomobil
Subaru Ascent SUV Konsept, 7 Kişilik En Büyük SUBARU

Subaru Ascent SUV Konsept, Dinamik ve Dayanıklı Tasarım

Subaru Ascent SUV Concept:  Subaru’nun en büyük SUV’si  New York Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Subaru Ascent SUV Konsept, 7 Kişilik En Büyük SUBARU!

Subaru Ascent SUV Konsept, 7 Kişilik En Büyük SUBARU

Subaru, yepyeni direkt enjeksiyonlu ve turbo beslemeli benzinli bir motora sahip; 3 sıra oturma kapasitesi sunabilen, markanın en büyük SUV modelinin adının Ascent olacağını; New York Otomobil Fuarı’nda tanıttığı konsept ile beraber açıkladı.

Subaru Ascent SUV Konsept, 7 Kişilik En Büyük SUBARU

Subaru, New York Otomobil Fuarı’nda; 7 kişilik oturma kapasitesi ve dev boyutlarıyla “En Büyük Subaru” unvanını kazanacak olan yeni SUV’sini tanıttı. Ascent SUV Concept adındaki yeni modelde tamamen yeni geliştirilen turbo beslemeli; direkt enjeksiyonlu 2.4 litrelik bir boxer motor da ilk defa tanıtıldı.

Subaru Ascent SUV Konsept, 7 Kişilik En Büyük SUBARU

Subaru’nun “Dinamik ve Dayanıklı” tasarım felsefesine göre şekillendirilen Ascent SUV Concept; geniş çamurlukları ve heybetli radyatör ızgarasıyla markanın simetrik sürekli dört çeker felsefesini vurguluyor.

Subaru Ascent SUV Konsept, 7 Kişilik En Büyük SUBARU

Önde 2, ortada 2 ve arkada 3 kişilik oturma kapasitesiyle Subaru’nun en fazla yolcu taşıyan aracı konumuna gelecek olan Ascent; bu konsept çalışmasında dokunmatik ekranlarıyla dikkat çekiyor.

Subaru Ascent SUV Konsept, 7 Kişilik En Büyük SUBARU

VIZIV-7 konsept aracın tasarımından izler taşıyan Subaru Ascent’in havada asılı duran kokpiti geniş orta konsol üzerinden yükseliyor. 5,050 metre uzunluğunda, 1,990 metre genişliğinde ve 1,840 metre yüksekliğinde olan Ascent; büyük boy SUV’lerin oldukça popüler olduğu ABD pazarı için çok önemli bir ürün olmayı hedefliyor.

Subaru Ascent SUV Konsept, 7 Kişilik En Büyük SUBARU

Ascent’in seri üretim modeli, Subaru’nun geçen sene tanıttığı yeni Subaru Global Platformu üzerinden yükselecek. Subaru’nun ABD Indiana’daki fabrikasında üretilecek olan aracın ticarileştirilecek versiyonu; bu yılın sonunda Los Angeles Fuarı’nda sergilenecek ve 2018 yılından itibaren sadece Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak.

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