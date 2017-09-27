Twitter’da yeni 280 karakter tweet’i nasıl etkinleştirilir?

Twitter’da yeni dönem,Twitter tweet karakter sınırını iki katına çıkarıyor.

Twitter’da yeni 280 karakter tweet’i nasıl etkinleştirilir?

Fark etmiş olabileceğiniz gibi, Twitter şu anda 140 karakterlik sınırın iki katına çıkaran yeni bir formatı test ediyor; bu nedenle düşüncelerinizi tek bir tweet’e daha rahat yerleştirebilirsiniz.

Bunu yapmak için birden fazla yol olduğunu hatırlatalım; bunun daha basit ve sorunsuz bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyoruz; özellikle Chrome kullanıcıları için.

Twitter’da yeni 280 karakter tweet’i nasıl etkinleştirilir ?

tweetdeck.twitter.com adresinden Tweetdeck’i yükleyin.

Head > Developer Menu > Developer Tools’u seçin

Find Source altında Snippets ulaşmak için oku tıklayın.

Snippets’i açtıktan sonra New Snippet düğmesini tıklayın. ve following code bu konu COPY/Paste işe kopyalayıp yapıştırın.

Snippet’i çalıştırmak için play düğmesine basın.

Artık 280 karakterler yazabilirsiniz.

Unutmayın ki bu numara yalnızca Tweetdeck’te çalışır; bu da, 280 karakterli tüm tweet’leriniz için Tweetdeck istemcisini kullanmak zorunda kalacağınız anlamına gelir.

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