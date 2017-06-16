Twitter’ın Yeni Tasarımı, Twitter’ın Yeni Tasarımındaki Değişiklikler Nelerdir?

Twitter tarihinin en büyük tasarım değişikliğini gerçekleştirdi.

Twitter’ın Yeni Tasarımı, Twitter’ın Yeni Tasarımındaki Değişiklikler Neler?

Twitter Yeni Tasarımını Kullanıma Sundu, Twitter Yenilendi. Yeni Twitter tasarımında ilk dikkat çekenler yuvarlanmış profil fotoğrafları ve canlı yayın güncellemeleri…

Twitter, yalnızca bir başka sosyal ağdan olmaktan ziyade dünyada neler olduğunun öğrenildiği bir yer olmaya karar verdiğinden beri pek çok değişiklik yaptı. Özellikle canlı video akışına büyük yatırım yaptı, Moments özelliğini kullanıcılarına açtı, bunun yanında güvenlik çabalarını arttırdı. Bu yenilikler ve değişiklikler çok karışık tepkiler aldı.

Bu kez şirket bir başka değişikliğe ve yeniliğe gitti. Bu kez değişikliğin odak noktasında Twitter TASARIMI yer alıyor. Özellikle iOS kullanıcıları için, Twitter uygulamasına tamamen yeni bir görünüm kazandıracak. Yeni Twitter Tasarımı !

Yeni iOS Twitter Tasarımında!

OS’ta olanlar için en önemli değişiklik, daha az gezinme sekmesi olacak – beş yerine, dört olacak.

Varsayılan olarak gelen bu dört SEKME,

Home (your timeline), Search, Notifications (or Mentions) ve Direct Messages.

Profilinize, listelerinize, ayarlarınıza ve diğer hesaplarınıza erişmek için yeni bir yan gezinme menüsü görmek için sağa hızlıca kaydırmanız artık yeterlidir. Android kullanıcıları geçen sene bu tasarım değişikliğini gördükleri için bu özelliği zaten biliyor olabilirler. iOS kullanıcıları bunun zevkine yeni varacaklar.

iOS uygulamasındaki bir diğer değişiklik ise, makale ve web sitelerine olan bağlantılar artık uygulama içi web görüntüleyiciden ziyade Safari’nin görüntüleyicisinde açılacak olmasıdır.Bu durum Twitter sözcüsüne göre, örneğin New York Times aboneliğiniz varsa, daha önce oturum açtığınız web sitelerinin hesaplarına kolayca erişebilmenizi mümkün kılacak.Safari görünümünü kullanma, size Safari Reader’ı kullanma seçeneği de verir ve isterseniz özel browsing modunu da kullanabilirsiniz.

Twitter’ın Yeni Tasarımı, Yuvarlak Profil Fotoğrafları ve Canlı Yayın Güncellemeleri

Elbette yalnızca iOS uygulamasının ötesine geçen tasarım değişiklikleri de olacak. Cevap simgesi kavisli bir oktan konuşma balonuna dönüştü. Görünüşe göre, bazı insanlar eğik okun “sil” veya “bir önceki sayfaya dönmek” anlamına geldiğini düşünüyorlardı. Her bir tweetin altındaki düğmelerde biraz daha küçülmüş.Tipografi daha tutarlı olacak, başlıklar daha cesur olacak ve profil fotoğrafları artık kareler yerine yuvarlanacak.

Yuvarlak profil fotoğraflarının nedeni ise onları tweet’teki satır içi resimlerden daha iyi ayırmaktır. Bu tasarım değişiklikleri iOS uygulaması Twitter.com, Twitter Lite, Android app, yanısıra TweetDeck üzerinde olacak.

Özellikle ilginç bir değişiklik, tweet’lerin altındaki cevap, retweet ve benzeri sayıların gerçek zamanlı olarak gözlerinizin önünde güncelleşmesi. Bir tweet özellikle viral olursa, retweet’i görürsünüz ve üzerinize düşen sayı o zaman çizginizi yenilemek zorunda kalmadan hızla yükselir. Bu özel tasarım değişikliği yalnızca TweetDeck’te ve mobil uygulamalarda olacaktır; Twitter.com’da veya Twitter Lite’da olmayacak.

Twitter, bu yeni ve köklü Twitter Tasarımı değişikliği hakkında geribildirimleri dikkate alacağını ve yakında daha fazla tasarım güncelleştirmesine sahip olacağını söyledi.