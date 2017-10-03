WhatsApp Yeni Evrensel Emoji Seti, Oldukça Tanıdık Hissettiriyor

WhatsApp’ın Yeni Evrensel Emoji Seti!

WhatsApp Yeni Evrensel Emoji Seti, Oldukça Tanıdık Hissettiriyor

WhatsApp geçtiğimiz aylarda bir milyar kişinin günlük mesaj gönderdiğini açıkladı. Görünüşe göre WhatsApp; kendi evrensel emoji setini yaratma ve duyurmak için doğru zamanın geldiğini düşünüyor.

Özellikle iOS kullanıcılarının yakından tandığı emojilerin benzerlerini görmek size ilginç gelebilir. Belki de bu yüzden yayımlanan WhatsApp yeni evrensel emoji seti oldukça tanıdık hissettiriyor.

Emojipedia’nın belirttiğine göre yeni emoji seti, Android cihazlarındaki bugünkü WhatsApp Beta Sürümü güncellemesinde yer aldı. Yavaş yavaşta tüm uygulamalar kendi evrensel emoji setlerini güncellemeye başladı.

WhatsApp Yeni Evrensel Emoji Seti

Gboard bitmoji setini getirirken, Apple iPhone X’te yüz tanıma sistemi ile entegre çalışabilen Animoji getirdi. Facebook’un sahip olduğu WhatsApp’ta da benzer şekilde yeni bir evrensel emoji seti getirilmiş oldu.