Üst Düzey Oyun Meraklılarına Yeni AMD Radeon RX Vega

AMD Yeni Grafik Kartını Duyurdu.

Üst Düzey Oyunculara için Yeni AMD Radeon RX Vega.

Yeni AMD Radeon RX Vega, üst düzey oyun profesyonelleri için şirketin çıkardığı en yeni grafik kartı.

16 Ağustos tarihinden itibaren satışa çıkacak Yeni AMD Radeon RX Vega şirketin uzun süredir düşük bütçeli grafik kartlarından sonra çıkardığı daha pahalı, daha üst düzey grafik kartı olarak dikkatimizi çekiyor.

AMD, son bir kaç yıldır düşük bütçeli oyunculara hitap edecek grafik kartı ürünleri çıkarmakla yetindi ancak şimdi daha büyüklerin liginde mücadele etmeye hazır görünüyor.

Radeon Rx Vega Serisi nihayet özlenen AMD performansını NVIDIA’nın ileri grafik teknoloji ürünleriyle kıyaslanacak düzeye çıkarıyor. İşlemcinin güncellenmiş geometri ve piksel motorları, yüksek bant genişliği ve önbellek denetleyicisi ve çoklu veri işlem desteği gibi bir dizi gelişmiş özelliklere sahip.

Genel olarak Vega Mimarisi bir önceki Radeon donanımına göre her bir clock cycle – saat çevrimi başına 2 KAT daha fazla bellek bant genişliği vaat ediyor. AMD için son dönemdeki üst düzey ekran kartlarındaki eksikliğini gidermek için önemli bir adım.

AMD Vega bu haliyle piyasadaki üst düzey grafik kartları ile karşılaştırıldığında beklenen temel performanların üzerinde bir yere oturuyor.

En üst düzey grafik modelleri ultra geniş 1440p monitörde sayısız oyun oynarken saniyede en az 53 kare sunmalıdır. Bu değer NVIDIA GeForce GTX 1080‘in 45’inden daha yüksek.

RX Vega Serisi MAC ekosistemin dışındaki tek kablo ile 5K ekranları destekleyebilecek cinsten. Br yazılım eklentisi ile 4K VR video için donanım hızlandırmalı oynatma imkanı veriyor.

Yeni AMD Radeon RX Vega Fiyatlarına

399$ Radeon RX Vega 56 (56 Hesaplama Birimlerine göre adlandırılıyor)

499$ Radeon Rx Vega 64 Air Cooled (hava soğutmalı 64 hesaplama birimli)

Bununla birlikte, AMD iki oyun paketini (ABD’de Prey ve Wolfenstein II) kapsayan Radeon Paketleri konseptini ve hem Samsung ultra geniş monitör hem de Ryzen 7 artı anakart kombinasyonunun satın alımlarda fiyatlarını düşürüyor.

Peki SIVI Soğutmalı olanı?

699$ Vega 64 Liquid Cooled

16 Ağustos’tan sonra satışa sunulacak.