Yeni Apple TV 4K HDR Desteği Akıllı TV’nizin Çok Ötesinde Olacak. HomePod Kod Satırlarında Yer alan Detaylar Heyecanlandırmaya devam etti

Apple bir çok kullanıcı tarafından beğenilen en iyi televizyon aksesuarı söylentilerde yer aldığı 4K ve HDR desteği ile geliyor. Yeni Apple TV 4K HDR Desteği bir anlamda kesinleşti.

4K Apple TV’nin mırıltıları, hatta iTunes’da 4K HDR videoları bu konuda bazı ipuçları verse de şimdi tüm bu söylentileri bir araya getiren kanıtlar ortaya çıktı.

HomePod ürünün yazılım açığını hatırlıyor musunuz? HomePad firmware sızıntısındaki kodlar. iPhone 8‘de dair bazı kanıtlar bu kod satırlarında yer almıştı.

Yazılım Geliştirici Guilherme Rambo, bir sonraki Apple TV modelinde hem 4K hem de HDR desteğine referanslar bulmak için elini bu kodlara uzattı. HDR desteğinin izleri genişçe yer aldığı ortada. Medya Player’ın kodlarında Dolby Vision, HDR10 ve Hibrid Log-Gamma formatlarının desteğinde bahsediliyor.

Apple kesinlikle HDR Desteği olan bir medya merkezi oluşturan ilk firma olmayacak. Örneğin Roku, yaklaşık bir yıl önce bu teknolojiyi destekledi. Bununla birlikte Apple’ın rakipleri bazen yalnızca bir formatı desteklemektedir (Roku’nun kutuları HDR10 üzerinde ısrarcı). Apple TV, kullandığınız TV veya medya servisleri ne olursa olsun HDR’yi desteklemesi nedeniyle bu anlamda küçük bir avantaja sahip olabilir.

Aynı yazılım kodlarında bir başka detay daha yer alıyor. Jeffrey Grossman bir sonraki Apple Watch cihazının hücresel veri seçeneğine sahip olacağına dair söylentilere destek olarak, Gömülü SIM’i destekleyen satırlara dikkat çekiyor. Gizmo kod adı ile yer alan bölümde bir de radyo paketinden bahsedilir.

Tüm bunların gerçekliğini görmek için çok fazla bir süre kalmadı. Bu yılın sonlarına doğru hepsinin gerçekliğini net bir şekilde göreceğiz.

